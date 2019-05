Malnate, è morto Enrico Bertè

Malnate saluta una grande personaggio. A 95 è morto Enrico Bertè.

Architetto di mestiere e poeta per passione, è nato aMilano nel 1924 e diventato malnatese di adozione. Durante la seconda guerra mondiale fu deportato nei lager nazisti, nel 1944 fu assegnato al lavoro forzato nel Campo di Schandelah. A seguito di questi avvenimenti gli furono conferite le onorificenze di Volontario della Libertà e di Cavaliere della Repubblica.

Ha pubblicato diversi volumi di poesie e sue opere figurano in diverse antologie e riviste culturali. Ha vinto numerosi premi letterari: in particolare nel 1991 il premio letterario internazionale “Lions Milano al Cenacolo Vinciano” e nel 2006 ha ricevuto la targa dell’associazione per il premio Librex-Montale.

Nel 2011 è stato insignito del premio “Ponte d’Oro”, l’onorficenza malnatese.

Nel 2013 aveva ricevuto la Medaglia d’Onore del giorno della memoria dall’allora prefetto Giorgio Zanzi.

Il funerale si svolgerà mercoledì 15 maggio alle ore 16.30 alla chiesa Parrocchiale San Martino di Malnate.

