Milano abbraccia mezzo milione di Penne nere

Milano in festa ha accolto oggi mezzo milione di Alpini per la grande Adunata alpina del Centenario. Imponente e suggestiva la parata che dal mattino fino al tardo pomeriggio ha attraversato le vie del capoluogo, circondata, letteralmente abbracciata, da migliaia di persone che hanno fatto ala al corteo di tutte le Penne nere d’Italia.

Galleria fotografica Adunata 2019 - Luigi Rognone 4 di 9

(Foto di Luigi Rognone)

Tantissime le presenze varesine: nessuno ha voluto mancare alla grande adunata nazionale, quest’anno davvero fuori dalla porta di casa.

Con ogni mezzo le Penne nere delle sezioni del Varesotto si sono dirette a Milano per l’appuntamento più bello del 2019: in treno, in auto, qualcuno anche a piedi, hanno raggiunto il capoluogo per unirsi ai compagni “di penna” del corpo militare più amato e coeso d’Italia.