Notte Bianca, aperte le iscrizioni all’evento

Notte Bianca a Saronno, aperta la possibilità di iscriversi all’avento.

La manifestazione è prevista per la serata di sabato 22 giugno e le prime ore di domenica 23 giugno (dalle 19 alle 2) ed è organizzata dal Comune di Saronno in collaborazione con l’associazione del Distretto Urbano del Commercio, Confcommercio Ascom Saronno e Confartigianato Imprese di Varese.

Si svolgerà tra via Mazzini, via Garibaldi, via Taverna, piazza Libertà, Via Leopardi, via Caronni, Corso Italia, piazza Volontari del Sangue, piazza De Gasperi, piazza U. La Malfa, piazzetta Schuster, via San Cristoforo, via Verdi, via P.L. Monti, piazza Riconoscenza, Via Portici, piazza Indipendenza, vicolo Pozzetto, Piazza Cadorna, piazza S. Francesco, via Carcano, via S. Giuseppe, Via Pusterla, via Cantore, via Caduti della Liberazione. Ci saranno concerti in piazza Libertà con vari gruppi musicali, tra i quali il gruppo Ligastory (tributo Ligabue).

All’evento Possono partecipare tutti gli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande che svolgono la loro attività nelle zone interessate dalla manifestazione e che, in tale occasione, potranno facoltativamente, nella notte fra sabato 22 e domenica 23 giugno 2019, protrarre l’orario di apertura sino alle ore 2.

Queste le prescrizioni previste dal Comune di Saronno:

Agli esercenti che svolgono la loro attività nelle zone esterne alla manifestazione, sarà data facoltà di partecipare previa autorizzazione dell’amministrazione comunale e accordandosi con un esercente della zona interessata dalla manifestazione. Ogni partecipante deve essere autonomo per quanto riguarda l’organizzazione della proposta di intrattenimento/spettacolo e deve accollarsene tutte le spese, compresi gli oneri SIAE.

Tutte le proposte di animazione e di intrattenimento musicale/ teatrale saranno valutate e concordate con l’Ufficio Cultura in relazione alla qualità della proposta, alle altre iniziative all’interno della manifestazione e nel rispetto del Piano della Sicurezza predisposto dalla Polizia Locale. Nessun onere economico deve intendersi a carico del Comune di Saronno. Non sono ammesse esposizioni di veicoli in generale. Eventuali forme di sponsorizzazione proposte dai partecipanti dovranno prevedere altre forme di pubblicità: logo, bandiere, depliants etc.

Ogni proposta di intrattenimento/spettacolo dovrà rispettare le disposizioni di carattere generale di seguito indicate, oltre alle eventuali altre disposizioni che saranno indicate a seconda della proposta:

• per assistere agli spettacoli non devono essere installate specifiche attrezzature destinate allo stazionamento del pubblico:

• dovranno essere approntateidonee attrezzature antincendio;

• l’utilizzo di palchi e/o pedane dovrà essere preventivamente autorizzato dall’Ufficio Strade, Traffico e Mobilità dietro versamento di apposita cauzione;

• non si dovrà, in nessun caso, manomettere la pavimentazione dell’area considerata;

• per le attrezzature di cucina e per gli impianti elettrici, di diffusione e di amplificazione della musica soggetti a collaudo, dovrà essere prodotta certificazione a firma di tecnico abilitato o dichiarazione di conformità attrezzature ed impianti a firma del responsabile (vedi allegato A);

• gli impianti dovranno essere opportunamente isolati e protetti con canaline o strumenti di protezioneatti a garantire la massima sicurezza, evitare l’inciampo e collocati in modo da non arrecare intralcio al movimento dei visitatori; • qualora la preparazione di alimentiavvenisse all’esterno degli esercizi dovrà essere presentata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) e notifica sanitaria a fini igienico sanitari per la quale è previsto il pagamento dei diritti sanitari di € 35,05 (trentacinque/05) con versamento sul Conto Corrente Postale n. 10852218, intestato a ATS Insubria sede di Varese. Nella causale specificare Notte Bianca 2019 P.IVA o C.F. del richiedente); oppure tramite Bonifico Bancario sul codice IBAN IT52 P030 6910 8101 0000 0046 112, intestato a Agenzia di Tutela della Salute -A.T.S. – Insubria di Varese (vedi allegato B);

• si dovranno adottare adeguati provvedimenti per la cottura degli alimenti con attrezzature idonee affinché non percolino grassi o liquidi che possano imbrattare la pavimentazione;

• dovranno essere rispettate le linee guida per manifestazioni temporanee elaborate del Dipartimento Medico della competente ATS Insubria;

• è vietata la vendita per asporto e/o somministrazione di bevande in contenitori di vetro o metallici;

• è vietata la vendita o la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume;

Per partecipare alla Notte Bianca è necessario iscriversi compilando l’apposita scheda (vedi allegato C) che dovrà essere compilata in ogni sua parte (n. telefonico, e-mail, pec) e consegnata entro il 05/06/2019completa degli allegati previsti con le seguenti modalità:

• direttamente allo sportello dell’Ufficio Commercio, Piazza Repubblica 7 (dal lunedì al venerdì 8.30 -12.30, giovedì 8.30 – 18 (martedì chiuso)

• per e-mail: commercio@comune.saronno.va.itScheda di iscrizione, disposizioni operative, dichiarazione conformità attrezzature e impianti, S.C.I.A. e notifica sanitaria sono scaricabili dalla home page del sito del Comune. Il termine ultimo per l’iscrizione è il 05/06/2019. Gli esercenti iscritti che, per ogni e qualsivoglia causa, rinunciassero a partecipare sono tenuti a darne tempestiva comunicazione scritta all’Ufficio Commercio e Polizia Locale al fine di aggiornare la comunicazione dell’evento. Il Comune di Saronno declina ogni responsabilità relativamente a smarrimenti, furti, danni a cose e persone durante la manifestazione e i periodi di allestimento e smontaggio. In caso di maltempo la manifestazione si farà comunque; sarà annullata solo in caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse.

L’iscrizione alla manifestazione reca implicita l’accettazione delle “disposizioni operative”. Per informazioni e chiarimenti: Ufficio Commercio, Piazza della Repubblica 7 – 21047 Saronno telefono 02 96710344 commercio@comune.saronno.va.it