Come sarà il Polo Culturale? Una serata per scoprirlo

Dopo l’acquisto dell’edificio ex Alberio, l’amministrazione comunale di Malnate ha fatto fare un progetto di fattibilità per arrivare al nuovo polo culturale, che avrà all’interno biblioteca e spazi comuni.

Il progetto verrà presentato dall’assessorato ai lavori pubblici e dall’amministrazione comunale questa sera, lunedì 20 maggio alle ore 20.45 in sala Consiliare.

Durante la serata verranno esposti gli aspetti tecnici ed economici del possibile intervento che trasformerebbe lo stabile in un moderno centro dedicato a biblioteca, sale polifunzionali per attività culturali, bistrò ed area verde di collegamento con piazza Tessitrici.

Un progetto secondo l’amministrazione ormai fondamentale per dotare la città di una moderna biblioteca e per trasformare il centro città in un luogo di aggregazione accogliente.