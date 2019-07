Inizia la demolizione degli ex uffici comunali

“Si avvisano i cittadini che dal 29 Luglio al 9 Agosto 2019 avranno luogo i lavori di demolizione degli ex uffici comunali e magazzini. Durante questo periodo il parco inclusivo di Piazza delle Tessitrici resterà chiuso all’utenza, così come le aree adiacenti al cantiere. Ci scusiamo per il disagio”

Questo l’avviso sul sito internet del Comune di Malnate che annuncia l’inizio dei lavori di demolizione degli ex uffici comunali e magazzini, alle spalle del municipio, che verranno abbattuti nei prossimi giorni, come preventivato da ottobre 2018 (LEGGI QUI).

I lavori inizieranno lunedì 29 luglio con l’abbattimento degli edifici esterni più vecchi e ormai irrecuperabili, i due magazzini e il vecchio locale caldaia.

«Visto la vicinanza dei lavori – spiegano dal Comune -, a scopo precauzionale di sicurezza, per qualche giorno non sarà possibile accedere al Parco Giochi inclusivo in piazza Tessitrici».

Il parco verrà infatti chiuso dal 29 luglio fino al 9 agosto, giorno previsto di fine lavori. Questa prima fase prevede, oltre all’abbattimento dell’area selezionata, anche la rimozione delle macerie e il ripristino della pavimentazione.

La seconda fase dei lavori, che si concluderà entro l’anno, porterà all’abbattimento definitivo del magazzino e dei garage con la rimozione in sicurezza di alcune lastre di eternit presenti sulla copertura.

Dopo questi primi lavori per eliminare le strutture obsolete e ormai inutilizzabili, prenderà il via il progetto per la creazione del Polo Culturale che trasformerà l’ex Alberio. Primo step una serie di incontri con cittadini e associazioni per la progettazione partecipata dello spazio.