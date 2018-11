«Biblioteca e uffici comunali nell’ex “Alberio”»

Dopo l’ipotesi tramontata di costruire una nuova biblioteca laddove ci sono gli ex uffici comunali, che verranno presto abbattuti, l’amministrazione comunale sta pensando di acquistare l’edificio di via Marconi che fino a qualche anno fa era il magazzino ortofrutticolo “Alberio”.

L’idea, spiega il sindaco facente funzione Olinto Manini «è quella di utilizzare gli spazi per far nascere il centro policulturale e, visto che la struttura è confinante con il municipio, di sfruttare i vecchi appartamenti per inserire gli uffici che attualmente sono dislocati nella palazzina di via Matteotti».

La possibilità di acquisto verrà discussa e successivamente approvata – se tutto andrà nel verso giusto, ovviamente – nel consiglio comunale di martedì 27 novembre.

Non tutto è però automatico. «Dobbiamo comunque aspettare l’ok del Demanio di Roma – spiega Manini – per il prezzo d’acquisto, deve dare parere di congruità. Finché non arriva l’assenso non si può fare il rogito. I tempi non dipendono da noi, ma speriamo che la risposta arrivi nel giro di pochi giorni perché dobbiamo chiudere l’acquisto completo di atto notarile, non basta il compromesso, entro il 31 dicembre».

L’opposizione vuole però rivendicare la sorgente dell’idea e con un comunicato firmato dai capigruppo del centrodestra (Marco Damiani per Forza Italia, Paola Cassina per Lega Nord e Massimo Pavesi per Lista Pavesi) confermano la loro posizione.

Questo il comunicato: