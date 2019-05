A Saronno arrivano i cani antidroga della Polizia Locale

A Saronno sbarcano i cani antidroga. Non quelli di Polizia, Carabinieri o Finanza (che ci sono già), ma quelli della Polizia Locale, che si aggiungono.

La prima pattuglia antidroga è stata sperimentata alle 7.30 di giovedì 29 maggio: i servizi verranno replicati nei prossimi mesi con cadenza regolare. I controlli effettuati nel primo giorno hanno riguardato la zona della stazione e i percorsi stazione-scuole.

Sono stati “pizzicati” due ragazzi, trovati in possesso di marijuana e hashish per uso personale: non è reato, ma verranno segnalati alla Prefettura.

«Un servizio che ho fortemente voluto per potenziare maggiormente il controllo della città e il contrasto all’uso e spaccio di stupefacenti» dice il sindaco di Saronno, Alessandro Fagioli. «Attività resa possibile anche grazie alle azioni messe in campo dalla mia amministrazione, penso ad esempio alle nuove assunzioni di vigili, all’aver portato sulla strada più agenti possibili rispetto al lavoro d’ufficio e all’acquisto di nuovi strumenti tecnologici».