Saronno, martedì 14 maggio convocato il consiglio comunale

Consiglio Comunale a Saronno.

Appuntamento nella sala riunioni del Palazzo Municipale piazza della Repubblica 7 il giorno martedì 14 maggio 2019 alle ore 20.30 in prima convocazione e mercoledì 15 maggio 2019 alle ore 21.00 in seconda convocazione.

Questo l’ordine del giorno:

1. Surroga consigliere comunale.

2. Surroga consigliere comunale.

3. Approvazione verbali precedenti sedute consiliari.

4. Interpellanza presentata dal consigliere Franco Casali del gruppo Tu@Saronno per richiesta chiarimenti riguardo la decisione di vendere l’immobile di via Manzoni (ex

ASL).

5. Interpellanza presentata dal consigliere indipendente Francesco Banfi sui parametri di organizzazione della sfilata di moda del 7 aprile 2019.

6. Mozione presentata dal gruppo Lega Nord Lega Lombarda per l’Indipendenza della Padania per condanna degli atti terroristici contro il Municipio ed i beni comunali, le

scritte ingiuriose e i danneggiamenti alle proprietà private, agli atti di marchiatura e classificazione.

7. Mozione presentata dal consigliere indipendente Francesco Banfi per richiedere la compensazione ambientale per via Roma.

8. Mozione presentata dal consigliere Davide Vanzulli del gruppo Movimento 5 Stelle in merito alla partecipazione al programma “Plastic Free”.

9. Mozione presentata dal consigliere indipendente Alfonso Indelicato su sicurezza e controllo del territorio.