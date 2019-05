Settimana del benessere allo Studio VitaVera di Azzate

Dal 13 al 18 maggio, lo Studio VitaVera di via Sauro 16 ad Azzate, propone una settimana di eventi gratuiti per il benessere psicofisico della persona.

Gli incontri sono tutti gratuiti ma è necessario prenotare la propria partecipazione chiamando o scrivendo al numero 334 1072918.

Programma

Lunedì 13, ore 20

“L’adolescenza quando arriva arriva”

Incontro per genitori

Martedì 14, ore 20

“Compiti: che fare? per un approccio sereno allo studio”

Incontro per genitori e insegnanti

Mercoledì 15, ore 20

“L’equilibrio nella coppia”

Incontro per coppie o singoli

Giovedì 16, ore 20

“Respirazione, massaggio e posizioni antalgiche in gravidanza”

Incontro pratico per coppie di genitori in attesa

Eventi a ingresso libero senza prenotazione

Venerdì 17, ore 17

“UNA, TUTTE”

Mostra fotografica sul tema del femminile

Sabato 18, ore 11:30

“Papà, giochi con me?”

Incontro di psicomotricità papà-bambino (2/3 anni)

Benessere al Belvedere di Azzate

Sabato 18, alle 16

“Camminata del benessere” partenza e arrivo al Belvedere di Azzate

Alle 17:30 “Prove gratuite dei corsi per gravidanza e post parto”

Durante gli eventi sarà possibile prenotare il primo colloquio gratuito con una delle psicoterapeute dello Studio VitaVera per adulti, coppie, adolescenti, bambini, genitorialità e difficoltà scolastiche.