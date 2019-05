Dopo il successo svizzero, arriva Varese a 4 Zampe

La sesta edizione dell’evento cinofilo più importante della Svizzera, organizzato a Lugano dall’Associazione non profit Forza Rescue Dog, arriva per la prima volta in Italia e prende il nome di “International & Charity Dog Event Varese a 4 Zampe 2019”.

L’evento, presentato nella mattina del 5 maggio, si terrà l’1-2 giugno al parco Zanzi, a Varese, ma avrà un momento iniziale sabato 11 maggio in piazza Repubblica, con le selezioni per miss e mister dog. L’intero ricavato sarà devoluto alla ricostruzione del rifugio che ospiterà i trovatelli di cui si prende cura Forza Rescue Dog, associazione attiva da anni nel recupero di cani abbandonati e maltrattati.

Forza Rescue Dog nasce nel 2014 dalla volontà e la passione di due volontarie, Stéphanie Castiglioni Scatizza e Lolly Camèn. Per anni hanno portato supporto a diverse associazioni in difficoltà, fino a quando hanno deciso di intraprendere autonomamente la loro strada, fondando l’associazione internazionale non profit “Forza Rescue Dog” con sede a Lugano, in Svizzera e operando anche in Italia, sia con le adozioni che con i recuperi.

MISS E MISTER DOG IN GARA, FIN DALL’11 MAGGIO

Il primo appuntamento è con Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa per le selezioni di Miss e Mister Dog 2019.

Le qualificazioni si terranno sabato 11 maggio 2019 in Piazza Repubblica a Varese.

I finalisti poi sfileranno sul red carpet di Varese a 4 Zampe sabato 1 giugno 2019 durante lo svolgersi della manifestazione.

GARE, ESIBIZIONI, ATTIVITÀ E CURIOSITÀ A 360° SUL MONDO DELLA CINOFILIA

L’evento principale si svolgerà su due giornate, il primo e il 2 giugno. in un susseguirsi di esibizioni e gare delle più spettacolari discipline cinofile, proposte da Team nazionali ed internazionali: Dog Dance, Agility Dog, Disc Dog, Cani Cross, Dog Fitness, Obedience, Stand Up Paddle, Treibble, ABC Cuccioli, Unità Cinofile da lavoro, i cani eroi della SICS, l’Acquaticità…

Ci saranno poi anche conferenze presentate da importanti relatori cinofili e le tante attività informative, ricreative, ludiche e culturali sull’argomento.

Tra le attività pensate per i più piccoli il Bambility, un Trofeo Kids e il concorso “Disegna il tuo Bau”, in cui i bambini vengono coinvolti in veri e propri laboratori di pittura per imparare a disegnare il proprio cane o quello dei propri sogni.

Sempre presente il “Dog Park” con due grandi aree recintate per far correre e divertire i propri cani in libertà e sicurezza. Le aree sono sorvegliate da educatori, che potranno anche rispondere a domande e dare consigli ai proprietari.

Spazio infine all’area dedicata allo shopping a 4 zampe, alle Associazioni Rescue, alle due emozionanti “Passeggiate Levriere”.