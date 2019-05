Via Indipendenza chiusa, “saltano” le fermate dei bus

Via Indipendenza, piccolo ma fondamentale tratto tra piazza Beccaria e via Felicita Morandi, nel pieno centro di Varese, è chiusa: un disagio minimo per le auto, il cui traffico in quel tratto era già limitato, ma importante per i bus, che passavano da li e sono costretti a fare percorsi alternativi

In particolare, sono coinvolte le linee urbane H e P: ed è per questo che le due linee urbane giovedì 2 maggio, venerdì 3 maggio e sabato 4 maggio 2019, non potendo transitare da via Indipendenza a causa della chiusura della strada per lavori effettuano percorsi alternativi.

Con il risultato che in direzione centro/San Fermo/Olona, le linee H – P non transitano dalle fermate di via Veratti.

Autolinee varesine consigliano all’utenza di utilizzare, in sostituzione, le fermate di via Morandi, via Sacco o di corso Moro.