Ai Giardini si guarda e si “beve” Suspiria

Una serata con Suspiria, il film di Luca Guadagnino girato al Grand Hotel Campo dei Fiori. L’appuntamento è per sabato 22 giugno ai Giardini Estensi di Varese dove si terrà la proiezione del film e dove si potranno incontrare ospiti speciali.

L’appuntamento, organizzato da Filmhub90, costola giovane dell’associazione Filmstudio ’90 infatti, porta nella storica rassegna di cinema all’aperto “Esterno Notte”, una serata “da brivido”. Oltre alla possibilità di vedere il ramake del classico horror di Dario Argento infatti, ci saranno degli ospiti speciali: il film sarà introdotto da Alberto Calveri, aiuto regista sul set varesino, e Carlo Maria Baranzini, giovane regista e esperto di cinema dell’orrore volto noto agli habitué degli eventi filmhub90.

All’evento sarà inoltre possibile assaggiare la speciale “Birra Suspirium”, elaborata per l’occasione in collaborazione col birrificio artigianale 50e50 di Varese, in edizione limitata.

INFO SERATA

La proiezione avrà luogo ai Giardini Estensi di Varese, nell’ambito dell’iniziativa Esterno Notte, a partire dalle ore 21.30. Listino prezzi:

– Intero: 6.50€

– Ridotto: 5.00€

– Ridotto under25: 3.50€

Le riduzioni si applicano ai possessori della tessera Filmstudio90 o ARCI.

È possibile richiedere la tessera con un giorno di anticipo all’indirizzo