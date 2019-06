Arriva il “Motogiro della Croce rossa”

Il Comitato Croce Rossa di Varese organizza il prossimo 30 giugno il primo “Motogiro Cri”.

«Si tratta di un evento molto importante per il nostro Comitato poiché vari sono gli obiettivi di questa iniziativa», dicono dalla Cri: «Innanzitutto far conoscere le attività di Croce Rossa Varese alla popolazione in modo da coinvolgere altre persone ed aumentarne il numero di soci».

«Altro importante obiettivo è far conoscere alcune parti del nostro territorio ed essere un momento di aggregazione fra i motociclisti e il personale Cri e non da ultimo il ricavato di questa raccolta fondi sarà destinato all’acquisto di un defibrillatore da donare al Comando di Polizia Locale di Varese».

L’evento prevede il ritrovo alle ore 10.00 presso la sede Cri di Via Dunant, 2. Da qui si partirà verso Marzio con un pit stop e aperitivo offerto. A seguire si rientra in sede dove ci attenderà un gustoso pranzetto presso la mensa Croce Rossa. Il pranzo, aperto non solo ai partecipanti al motogiro, ma a tutti coloro che vorranno trascorrere qualche ora in compagnia prevede risotto asparagi e taleggio-salsiccia in umido con purè di patate-buffet di dolci-acqua, vino e caffè.

Il costo dell’iscrizione al motogiro è di euro 10 a motociclo (5 euro per eventuale passeggero); il pranzo è di 15 euro.

Per organizzare al meglio la giornata è fondamentale iscriversi accedendo al sito www.crivarese.it cliccando sul link del motoraduno.

Per info e contatti comunicazione.area5.criva@gmail.com oppure contattando la sede Cri 0332-813163 int.2.

«Vi aspettiamo numerosi. Si ringrazia sin d’ora tutti gli Amici e i Volontari di Croce Rossa che parteciperanno al nostro evento».