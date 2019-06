Autostrada, una settimana di lavori

Sulla A8 Milano-Varese e sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per programmati lavori di ampliamento alla quinta corsia, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:



sulla A8 Milano-Varese:

sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Lainate, per chi proviene da Milano e da Varese, per una notte, dalle 21:00 di mercoledì 26 alle 05:00 di giovedì 27 giugno.

In alternativa, si consiglia di uscire ai seguenti svincoli autostradali:

-in uscita per chi proviene da Milano: Lainate Arese, al km 7+200;

-in uscita per chi proviene da Varese: Legnano, al km 16+300 della A8 Milano-Varese o Origgio, al km 14+00 della A9 Lainate-Como-Chiasso;

sarà chiuso il tratto compreso tra Fiera Milano e Legnano, verso Varese, per una notte, dalle 22:00 di sabato 29 alle 06:00 di domenica 30 giugno.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo Fiera di Milano, si potrà proseguire sul Raccordo Fiera R37 in direzione di Rho/SS 33 del Sempione, seguire le indicazioni per Varese ed entrare, sulla A8, allo svincolo di Legnano;

chi proviene da Varese ed è diretto a Milano, sarà obbligatoriamente deviato sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per una notte, dalle 22:00 di sabato 29 alle 06:00 di domenica 30 giugno.

In alternativa, dopo l’immissione obbligatoria sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, si potrà uscire allo svincolo di Origgio e percorrere la SP 233 della Varesina, verso Milano;

sarà chiusa l’area di servizio “Villoresi est“, situata nel tratto compreso tra Lainate Arese e Lainate, verso Varese, per una notte, dalle 21:00 di mercoledì 26 alle 05:00 di giovedì 27 giugno e dalle 20:00 di sabato 29 alle 06:00 di domenica 30 giugno;

sarà chiusa l’area di servizio “Villoresi ovest”, situata nel tratto compreso tra Lainate e Lainate Arese, verso Milano, per una notte, dalle 21:00 di sabato 29 alle 06:00 di domenica 30 giugno.

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso

sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A8 Milano-Varese e Origgio, verso Como/Chiasso, per una notte, dalle 22:00 di sabato 29 alle 06:00 di domenica 30 giugno.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo Fiera di Milano, si potrà proseguire sulla A52 Tangenziale nord di Monza, uscire allo svincolo di Baranzate, immettersi sulla SP 233 della Varesina, verso Varese ed entrare, sulla A9, allo svincolo di Origgio, per proseguire in direzione di Como/Chiasso;

chi proviene da Chiasso/Como ed è diretto a Milano, sarà obbligatoriamente deviato sulla A8 Milano-Varese, per una notte, dalle 22:00 di sabato 29 alle 06:00 di domenica 30 giugno.

In alternativa, dopo l’immissione obbligatoria sulla A8 Milano-Varese, si potrà uscire allo svincolo di Legnano e percorrere la SS 33 del Sempione, in direzione di Milano.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti “My Way” in onda su Sky Meteo24 (canale 501 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre), sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple. Sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.