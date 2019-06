I bambini firmano il cartoon da proiettare sabato sera in Comune

Da spettatori a registi: i bambini in biblioteca diventano animatori di piccoli cortometraggi. Il laboratorio si intitola “Shadow theatre show” e si svolgerà nella mattinata di sabato 22 giugno, dalle ore 9.30 presso la Biblioteca comunale di Besozzo (al civico 10 di via Mazzini).

Si tratta di un vero e proprio laboratorio di cinema proposto dagli educatori della coop Totem e rivolto a bambini in età scolare, indicativamente dai 7 ai 12 anni.

Durante la mattinata i giovanissimi registi in erba realizzeranno brevi narrazioni con la tecnica dell’animazione di silhouette: i bambini saranno invitati a costruire una storia di fantasia che poi animeranno e di cui registreranno dialoghi e suoni.

Il cortometraggio realizzato verrà poi proiettato in serata nel corso dell’evento “Besozzo in Aria” la tre giorni di festa dedicata alla settima arte in programma all’interno del Palazzo comunale di Besozzo (VIA Mazzini, 4)da venerdì 21 a domenica 23 giugno (ad aprire la rassegna la proiezione dell’animazione giapponese candidata all’Oscar “Mirai”).

La partecipazione al laboratorio è gratuita.

Per info e prenotazioni scrivere a cultura@comune.besozzo.va.it oppure 0332 970195-2-229 (Biblioteca).