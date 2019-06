Una domenica senza pioggia

Temporali e temperature ancora accettabili: oggi, sabato 15 giugno, abbiamo sfiorato i 28 gradi, il picco più alto della settimana ma ancora lontano dai 30 gradi previsti. Altra pioggia in serata ma da domani la “musica” cambia. Domenica, il Centro Geofisico Prealpino, prevede soleggiato e caldo. Nuvole cumuliformi di bel tempo sui monti nel pomeriggio e rari temporali di calore tra pomeriggio e sera sulla Valtellina ma qui da noi sarà asciutto.

Godiamoci la domenica quindi perché lunedì 17 giugno torneranno un po’ di nuvole. Ma l’ondata di calore preannunciata da molti, no, per ora non ci sarà.

