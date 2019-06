Brillantina, rock’n’roll e salamelle

Un fine settimana tutto da vivere all’aria aperta tra passeggiate, feste, balli e tanto divertimento. Ecco i programmi per il weekend.

Il meteo – Sabato 15 giugno abbastanza soleggiato ma con nuvolosità variabile su Alpi e Prealpi dove sarà possibile qualche rovescio isolato al mattino o temporale pomeridiano. Altrove asciutto. Domenica ben soleggiato e caldo. Nuvole cumuliformi di bel tempo sui monti nel pomeriggio. Rari temporali di calore sulla Valtellina oppure asciutto.

SAGRE E FESTE

Varese – “Busteak in festa”, la manifestazione per famiglie promossa dai ragazzi di Karakorum teatro, che hanno trasformato la Piramide nello Spazio Yak. L’appuntamento è per domenica 16 giugno alle ore 12.30 in piazza Fulvio de Salvo, ciascuno munito di un telo e del pranzo al sacco con la propria ricetta preferita, da condividere con gli altri. Durante il pranzo: animazione teatrale ai tavoli a cura degli attori di Karakorum Teatro e nel pomeriggio,a partire dalle ore 15, laboratori teatrali per bambini e famiglie. – Tutto il programma

Gemonio – A Gemonio è tutto pronto per il Palio dei rioni. È iniziato mercoledì 12 la kermesse tra le quattro fazioni del paese, organizzata per la 26a volta dalla Pro Loco – Tutto il programma

Caravate – Dal 14 al 16 giugno, presso l’Area Verde di Caravate, in via G. Leopardi 4 arriva Caravate Country 2019. Per tutto il weekend, animazione, DJ Set, dance stage, live music, cavallo meccanico, country shop, tiro a segno, gonfiabili, parco giochi e attrazioni per bambini, stand gastronomico con tanti piatti per veri cowboy e sabato 15 arriva anche l’Accademia Italiana della Costina. L’evento è organizzato dalla Proloco di Caravate, in collaborazione con Heartland Dance & Country Event. – Tutto il programma

Vedano Olona – Sabato 15 e domenica 16 giugno il tratto di Valle Olona compreso tra i comuni di Gorla Maggiore e Marnate sarà protagonista con Girinvalle, la manifestazione che ogni anno anima per un weekend le due sponde del fiume Olona con tantissime iniziative, ristoranti, concerti, laboratori, spettacoli e iniziative culturali. L’evento è organizzato dalle Pro Loco dei vari comuni coinvolti (Gorla Maggiore, Gorla Minore, Fagnano Olona, Solbiate Olona, Olgiate Olona, Marnate) – Tutto il programma

Arcisate – Sabato 15 e domenica 16 giugno, al Parco Lagozza di Arcisate, Acli, Pro Loco, gruppo alpini, Ape, Genitori per la Scuola di Arcisate organizzano la “Festa Arti e Sapori – Back to 60’s”. L’evento avrà come tema il decennio del boom economico e di tanti altri simboli e personaggi ricordati con affetto ancora oggi. – Tutto il programma

Cuasso al Monte – Si balla, si beve e si mangia nel fine settimana a Cuasso al Monte, con una grande festa anni ’70, ’80 e ’90 organizzata dalla Pro Loco Cuasso all’Area pic nic di via Zotte (zona S. Salvatore). Si comincia domani sera, venerdì 14 giugno, alle 18 e si prosegue fino alle 2.30 di notte con un Dj set di Radio Street e un raduno di Vespe e si continua il giorno dopo – Tutto il programma

Cassano Magnago – Street Food Parade Cassano Magnago. Dal 14 al 16 giugno la Street Food Parade ritorna a Cassano Magnago nel grande Parco della Magana con una vastissima selezione dei colorati food truck provenienti da tutta Italia – Tutto il programma

Somma Lombardo – Da venerdì 14 a domenica 16 giugno, a Somma Lombardo, tra via Mazzini e Piazza Scipione, arriva Urban Lake Street Food, con ingresso gratuito. – Tutto il programma

Gallarate – Dal grande “party” per i bambini, al grande raduno in bicicletta per le famiglie. E in mezzo, la Festa della birra. L’estate gallaratese parte a tutta velocità. Ecco il programma dettagliato del weekend – Tutto il programma

Legnano – Nostalgia del vecchio west? Niente paura! San Magno è pronta a regalarvi un intero weekend dal ritmo country: la Contrada vi aspetta per la 29° Festa del Cavallo: sabato 15 e domenica 16 giugno, all’Isola del Castello di Legnano. Cavalli e carrozze, pony e spettacoli equestri, ottimo cibo, buona musica sono gli ingredienti perfetti per trasformare un tranquillo weekend in due giorni indimenticabili per tutti. L’ingresso è gratuito – Tutto il programma

INCONTRI

Varese – Sabato 15 giugno è il giorno del Varese Pride: la quarta edizione del corteo per i diritti LGBTI+, che da un paio di anni ha dato il via anche a una vera e propria pride week, sta per partire, nelle vie del centro cittadino. Il ritrovo è alle 16.30 in Via Sacco, davanti al Comune. La partenza della parata da lì è prevista per le 17.30. – Tutto il programma

Varese – Una giornata di “porte aperte” al Campo dei Fiori. Percorsi naturalistici, visita all’osservatorio, ma anche alle stazioni meteo e sismiche del Centro Geofisico. Domenica 16 giugno, dalle 10 al pomeriggio – Tutto il programma

Varese – Venerdì 14 giugno alle ore 21 presso la Sala Montanari (via dei Bersaglieri) di Varese verrà presentato in prima nazionale il film documentario “Esilio” , la passione secondo Lucano, per la regia di Maurizio Fantoni Minnella. – Tutto il programma

Varese – Sabato 15 giugno con “Varese Mi Piace!” un itinerario esperienziale alla scoperta del paesaggio che produce cibo. L’evento di questo weekend si svolgerà attraverso varie tappe esperienziali in compagnia della tecnologa alimentare Alessandra Zambelli. Si visiteranno 7 diversi quartieri dalla Schiranna a Mustonate passando da Bobbiate, Belforte, Bregazzana Sacro Monte e Calcinarte del Pesce. L’iniziativa è organizzata dall’associazione “Beautiful Varese International Association”. – Tutto il programma

Varese – Il Castello di Masnago ospita sabato 15 giugno il convegno di studi celebrativo dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci dal titolo “Il cominciamento dell’acque” a cura di Antonio Bandirali. – Tutto il programma

Comerio – L’esplorazione della Grotta Rameron dura 3 ore: prima di cominciare gli speleologi che accompagno grandi e piccini in questa avventura, introducono i partecipanti alle nozioni di base circa la geologia del territorio varesino, per poi scendere sino alla profondità di -48 metri sottoterra e provare il brivido del buio assoluto.

Il nuovo appuntamento è per domenica 16 giugno, con quattro escursioni previste (due al mattino, alle ore 9.30 e 10 e altre 2 nel pomeriggio, alle ore 15 e 15.30). La prenotazione è necessaria sul portale www.grottaremeron.net. – Tutto il programma

Besozzo – Besozzo celebra il cinema in una due giorni ricca di appuntamenti. L’Amministrazione Comunale di Besozzo, in collaborazione con Filmstudio 90, Cortisonici, Totem, Icare, Black and Blue Festival organizza, venerdì 21 e sabato 22 giugno all’interno dei cortili del Palazzo Comunale (Via Mazzini, 4-10), “Besozzo in aria” 2019: cinema, incontri, fumetti e musica. L’appuntamento estivo-culturale promosso dal Comune di Besozzo si preannuncia ricco e vario, destinato a pubblici di tutte le età. – Tutto il programma

Sumirago – Dal Kosovo agli ospedali uruguaiani: i volti di Murayama, artista giapponese a Sumirago. L’artista nipponico ha una storia ricca di avventure ed esperienze. Oggi vive a Sumirago e sabato 15 terrà uno spettacolo presso la sala Dal Bello della villa comunale – Tutto il programma

Bodio Lomnago – L’Associazione culturale Amici di Filippo presenta la dodicesima edizione del Premio Filippo Bossi – immagini per documentare, comunicare, stupire. L’appuntamento di prima estate è per sabato 15 giugno 2019 alle 21, a Villa Puricelli a Bodio Lomnago. Protagonista della serata sarà Daniele De Michele – Tutto il programma

Sesto Calende – Un incontro gratuito con l’osteopata Matteo Baroncini per parlare con lui degli “Zaini troppo pesanti, e provare a valutare insieme possibili soluzioni. Questo lo scopo dell’incontro proposto da Tabata shop nel nuovo punto vendita di Sesto Calende per sabato 15 giugno alle ore 17.30. – Tutto il programma

Vedano Olona – “Asinari per un giorno” domenica 16 giugno alle ore 14 è un’occasione divertente per imparare a cooperare, grandi e piccini, con l’obiettivo di prendersi cura di un essere vivente – Tutto il programma

Saltrio – Domenica 16 giugno, alle 16, l’inaugurazione dell’antica cava recuperata con un grande lavoro dai volontari dell’associazione Amo – Tutto il programma

Busto Arsizio – Due giorni di eventi ma anche controlli e informazioni. Il prossimo weekend, 15 e 16 giugno, torna in piazza San Giovanni a Busto Arsizio la festa della Croce Rossa. Organizzato dal Comitato locale e dal suo presidente Simona Sangalli, anche per l’edizione 2019, la CRI trova al suo fianco la Lilt e l’Asst Valle Olona. – Tutto il programma

Castelseprio – Quarta edizione di “Luna piena al castrum”: una serata di musica e osservazione astronomica al Parco Archeologico di Castelseprio. L’appuntamento è per sabato 15 giugno 2019, dalle 20.30 alle 24. Dalle 20.30 ci sarà un servizio navetta gratuito con partenza da via Castelvecchio 75 (scuola materna, appena all’uscita del paese verso il Parco). – Tutto il programma

Saronno – Due giorni con Emergency a Saronno. Sabato 15 giugno dalle ore 14:30 alle 18:30 e domenica 16 giugno dalle ore 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 20 nella Sala Nevera, in viale Santuario 2 a Saronno appuntamento con due incontri per riflettere. – Tutto il programma

Nerviano – Un’intera giornata di Festa al Mulino Star Qua è in programma per domenica 16 giugno dalle ore 10 alle ore 17 con musica, laboratori e visite guidate gratuite per riscoprire il senso e il sapore delle nostre radici, guardando al futuro. – Tutto il programma

TEATRO

Dalla comicità alle favole, un weekend con “Terra e Laghi Festival”. Sei spettacoli per tutti i gusti in giro per l’Insubria nel fine settimana. – Tutto il programma

MUSICA E BALLI

Venegono Inferiore – Sabato 15 giugno dalle 19 alle 23, il centro di Venegono Inferiore si vestirà a festa per “Notti d’estate a Venegono” che segna l’inizio dell’estate. La festa, organizzata dal Comune di Venegono Inferiore in collaborazione con l’associazione dei commercianti ViviVenegono, avrà come tema gli anni ’50 e ’60. Per tutti i partecipanti è gradito abbigliamento a tema. – Tutto il programma

Angera – Ruggero de I Timidi suonerà dal vivo con la sua band il 14 giugno alle ore 21:30 ad Angera, in Piazza Garibaldi, a sostegno dei volontari Avis. – Tutto il programma

Schiranna – Si chiama #tuttisottotenda la nuova rassegna organizzata dalla festa dell’unità della Schiranna: si tratta di cinque venerdì estivi, organizzati in collaborazione con Cantine Coopuf e Madboys Eventi & Concerti, dove la musica live di qualità sarà assoluta protagonista. La rassegna sarà aperta da Riccardo Marini e il suo tributo a Fabrizio De Andrè, venerdì 14 giugno dalle 21.00 all’area feste di Via Vigevano. – Tutto il programma

Luino – Sabato 15 giugno alle 21 nel cortile di casa Rossi a Luino si terrà il “Concerto d’estate” della Musica Cittadina, istituzione musicale punto di riferimento in città. Il programma della serata prevede l’esecuzione di motivi tradizionali e jazz trascritti per banda. – Tutto il programma

Tradate – Sabato 15 Giugno 2019 alle ore 17.30, il Corpo Musicale di Tradate, diretto dal maestro Elisa Ghezzo, avrà l’onore di ospitare l’ “Orchestre Sylvain Fetis”, del “College Anne Cartier, Ecole de musique Intercommunale Livron-Loriol”. – Tutto il programma

SPORT

Gavirate – In bici al tramonto intorno al Lago di Varese. Venerdì 14 giugno la Sestero Onlus organizza la pedalata serale “libera” con partenza e arrivo a Gavirate, dove ha preso forma anche un nuovo percorso per mountain bike – Tutto il programma

Castelletto Ticino – Gran Fondo del lago Maggiore per sostenere la ricerca contro la SLA. Domenica 16 giugno si correrà, in occasione dello SLA Global day, la seconda edizione della gara ciclistica che, lo scorso anno, coinvolse 600 corridori – Tutto il programma