Viaggi nel tempo o al centro della terra?

Qualche rovescio possibile nella giornata di sabato, non scoraggia quest’ultimo fine settimana di primavera, tra il 14 e il 16 giugno, che propone ai bambini e alle loro famiglie feste di piazza dal sapore un po’ vintage, escursioni e occasioni per provare nuove emozioni fare scoperte sorprendenti.

FESTE

Arcisate: catapultata negli anni ’60 la “Festa delle arti e dei sapori” al parco Lagozza sabato e domenica con giochi di una volta, spettacoli circensi e tanto boogie woogie > Per saperne di più

Venegono Inferiore: sabato 15 giugno il paese tornerà negli anni ’50 e ’60 con la festa “Notti d’estate” con un ricco programma musicale e di intrattenimento che ai bambini offre il “Luna Park” con Cinzia e Serena, giochi di una volta e trampolieri > Leggi qui

Gallarate: tanti laboratori e giochi per i bambini, ma anche incontri con gli esperti e lezioni di prova per le mamme e i papà nella giornata di domenica a partire dalle ore 10 per “Il melograno in festa” > Il programma

Varese: un picnic urbano condito da spettacoli e laboratori teatrali sono il cuore di “Busteak in festa”, domenica dalle ore 12.30 in piazza De Salvo > Leggi di più

Nerviano: per la 7^ edizione del Mulino day, domenica, sono in programma giochi, laboratori e visite guidate gratuite al Mulino Star Qua > L’articolo

ESCURSIONI

Varese: è dedicata alla biodiversità la giornata di Porte Aperte all’Osservatorio del Campo dei Fiori in programma domenica, dalle ore 10 alle 16, con percorsi guidati alla serra fredda e al giardino di Vetta Paradiso > Leggi qui

Cunardo: La festa dell’estate alle grotte porta grandi e piccini a scoprire e sperimentare la discesa verso l’orrido e le sue meraviglie > Come partecipare

Origgio: giochi a tappe sul mondo dei pipistrelli per la passeggiata ludica nel Bosco Borromeo proposta per domenica pomeriggio, dalle ore 18 dal Parco dei Mughetti > L’evento

Angera: farà tappa in alcuni siti del Museo diffuso di Angera la passeggiata guidata “Vita di campagna”, tra boschi e prati di Capronno con picnic e battesimo della sella per i bambini al centro ippico Euratom > L’evento

Barasso: quattro escursioni sono in programma domenica per esplorare la Grotta Rameron con esperti speleologi > Scopri come partecipare

Vedano Olona: una domenica pomeriggio da “Asinari per un giorno” all’Arca del Seprio per imparare a prendersi cura di questi animali e portarli a passeggio > L’iniziativa

SPETTACOLI

Castelseprio: vivere in prima persona l’esperienza dell’Apollo 11 assieme agli astronauti protagonisti di quel primo passo sulla Luna di 50 anni fa, grazie alla realtà virtuale, sabato sera > Per saperne di più

Angera: si inaugura questa domenica il primo dei tre picnic con spettacolo di burattini proposto dalla Compagnia Roggero > L’iniziativa

Varese: Il grande schermo di “Esterno notte” ai Giardini Estensi ha in calendario per sabato sera il cartoon “Spiderman – Un nuovo universo”, vincitore di Oscar e Golden Globe come migliore animazione > Il film

LABORATORI

Varese: iniziano gli appuntamenti del venerdì pomeriggio di giugno con la Biblioteca dei Ragazzi al Parco dell’Area Cagna, per letture animate all’aperto > Leggi qui

Voltorre: si rinnova per il secondo weekend la proposta di “Alice e il chiostro delle meraviglie“, la mostra pensata per stimolare la fantasia di grandi e piccini con visite guidate, giochi e laboratori a tema > Scopri come partecipare

FUORI PORTA

Lavagnina e Ferriere (Piemonte): sabato mattina apriranno al pubblico due grotte che furono siti minerari all’interno del Parco delle Capanne di Marcarolo > L’iniziativa

Alagna: impianti di risalita aperti sabato 15 e domenica 16 giugno per inaugurare l’estate sul Monte Rosa con delle escursioni estive in alta montagna > L’articolo

PER MAMMA E PAPÀ

Sesto Calende: sabato pomeriggio il negozio Tabata ospita l’incontro gratuito “Zaini troppo pesanti”, con l’osteopata Baroncini > L’incontro

Azzate: domenica mattina l’associazione Mamme in cerchio ospita un incontro a offerta libera sulle manovre salva vita e di disostruzione in età pediatrica > I dettagli