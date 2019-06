Dedicata alla biodiversità la giornata di “Porte aperte all’Osservatorio del Campo dei Fiori” in programma per domenica 16 giugno, dalle ore 10 alle ore 16.

“Torna la biodiversità a Vetta Paradiso” è il titolo dell’iniziativa rivolta a grandi e piccini che per tutta la giornata saranno guidati, a piccoli gruppi, nella visita al percorso botanico e alla serra fredda, creata proprio per facilitare la conservazione della biodiversità.

La struttura è infatti votata alla riproduzione delle essenze botaniche presenti nel giardino e sta per essere arricchita da una “gimnoteca”, con finalità didattiche, e da una “xiloteca” dedicata alla raccolta di tronchi delle specie legnose più diffuse nel Parco del Campo dei Fiori.

Durante la giornata sarà presente alla cittadella anche lo stand antincendio, in collaborazione con i Vigili del Fuoco di Varese.

La partecipazione è per tutti gratuita.

Per maggiori informazioni www.astrogeo.va.it oppure 0332 235491.