Danno in escandenze in Pronto Soccorso, interviene la Polizia

Ancora violenza al Pronto Soccorso di Gallarate.

Questa mattina, mercoledì 5 giugno, si è reso necessario nuovamente l’intervento della Polizia di Stato in forze per calmare gli animi.

Sul posto sono arrivate diverse volanti, per riportare ordine dopo che i parenti di un uomo di 50 anni portato in ospedale – e deceduto poco dopo l’arrivo – avevano dato in escandescenze, danneggiando gli arredi del pronto soccorso (non c’è stato invece alcun contatto fisico con il personale). La Polizia ha presidiato l’area intorno al pronto soccorso fino a dopo le 11.30: si sta ora lavorando per ricostruire le diverse responsabilità individuali.

un vetro danneggiato all’interno del Pronto Soccorso

Negli ultimi mesi il Pronto Soccorso di Gallarate è stato teatro di diverse aggressioni a cose e persone, che hanno messo in luce anche una situazione di tensione presente nel personale. Nel 2018 erano avvenuti diversi episodi, quello più eclatante risale invece a gennaio 2019, con l’assalto al pronto soccorso da parte dei parenti di una persona che si era suicidata gettandosi da uno dei padiglioni più alti del Sant’Antonio Abate.