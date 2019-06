Guasto ad una pompa, acqua a rischio a Cantello

Acqua a rischio per le utenze di Cantello. Domenica è iniziata infatti con un guasto al pozzo 1 che serve la città e il sindaco Chiara Catella ha diffuso una nota per mettere in guardia sul fatto che «parte delle utenze resteranno senz’acqua».

I tecnici di Acsm Agam Reti gas acqua stanno già intervenendo ma il disservizio potrebbe protrarsi per ore. «Ci scusiamo per il disagio, sopratutto in giornate come questa -dice il sindaco-. Vi preghiamo di diffondere il più possibile questa informazione. Seguiranno aggiornamenti tecnici non appena saranno in nostro possesso. Ringrazio anticipatamente per la pazienza e la collaborazione».

Un problema, quello alle reti idriche, che in questi giorni sta mettendo a dura prova tanti utenti. Disservizi che in alcuni casi diventano veri e propri disagi, come denunciava ieri una nostra lettrice.