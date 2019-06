Lo sciopero dei trasporti paralizza Milano

Lo sciopero generale dei trasporti, convocato a livello regionale, paralizza Milano.

L’astensione ha provocato lo stop totale M2, M3 e M5, mentre la M1 funziona regolarmente, spiega Atm. Quanto alle linee di superficie, sono “possibili riduzioni del servizio” (di fatto ci sono molte segnalazioni di mezzi fermi).

Lo sciopero è convocato per quattro ore: “tutte le linee tornano in normale servizio dalle 12:45”.

Autolinee Varesine, che serve il bacino di Varese, parla invece adesione relativamente bassa, nell’ordine del 25-30 %.

Perchè è dichiarato lo sciopero trasporti?

Le Segreterie Regionali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno proclamato uno sciopero Regionale del Trasporto Pubblico Locale di quattro ore per “la condizione di grave incertezza circa le risorse da destinare al settore del Trasporto Pubblico Locale a seguito del congelamento dei finanziamenti nazionali al comparto operato con Legge di Bilancio 2019 e per la mancanza di garanzie circa la clausola di salvaguardia occupazionale e di mantenimento dell’attuale qualità del servizio agli utenti garantito attraverso la contrattazione di secondo livello”. In sostanza: non arrivano soldi per il Trasporto Pubblico per il 2020, almeno allo stato attuale.