Malnate, svelata la giunta di Irene Bellifemine

Sindaco nuovo, assessori nuovi. Quasi tutti, almeno.

Il nuovo sindaco di Malnate, Irene Bellifemine, ha svelato la sua squadra di assessori con tante novità.

L’unica confermata rispetto ai due mandati di Samuele Astuti è Maria Croci (Lista Insieme), che avrà ancora l’assessorato ai servizi sociali, anziani e Pari opportunità e guiderà il progetto per la realizzazione dell’Università della terza età.

Jacopo Bernard (PD), già consigliere comunale, assumerà la carica di Vicesindaco e Assessore all’Urbanistica, Edilizia privata, Ecologia e Lavoro.

Carola Botta (PD), a sua volta già consigliere comunale, curerà l’assessorato alla Cultura, dedicandosi anche a Sport, Giovani e Comunicazione.

Nadia Cannito (PD), che dal 2016 è difensore civico dei bambini e degli adolescenti, si occuperà di Bilancio, Servizi educativi e Città dei Bambini.

Davide Feleppa (Malnate Sostenibile) seguirà Lavori pubblici, Mobilità urbana, Manutenzioni ed Efficientamento energetico.

Il sindaco conserverà le deleghe relative a Polo culturale, Sicurezza e “Smart City”.

Presidente del Consiglio Comunale sarà Giacomo Sansone (Lista Insieme).

«Il criterio che mi ha guidata nella scelta – ha spiegato Irene Bellifemine – è stato quello di valorizzare le competenze e gli interessi di ognuno, senza dimenticare l’esperienza amministrativa, con l’obiettivo di formare un gruppo di persone determinate e volenterose di iniziare a lavorare immediatamente per il bene di Malnate. Sono molto orgogliosa, inoltre, di avere dato fiducia e spazio a diverse figure giovani. Desidero ringraziare i nuovi assessori per la loro disponibilità e per lo spirito di servizio che hanno dimostrato. Provvederò in seguito a distribuire deleghe specifiche a ciascuno dei consiglieri di maggioranza, in modo tale che ognuno possa occuparsi di un settore e lavorare di concerto con l’assessore di riferimento. I miei più fervidi auguri di buon lavoro per il futuro a tutta la Giunta e ai consiglieri di maggioranza e minoranza».

Questa la composizione del Consiglio Comunale che esordirà giovedì 27 giugno alle ore 21.00 all’Aula Magna delle scuole medie:

Maggioranza –

Pd: Samuele Astuti, Donatella Centanin, Maria Cecilia Carangi, Matteo Rodighiero, Alba Croci;

Malnate Sostenibile: Paolo Albrigi, Maria Cristina Manfredi, Simone Cambianica;

Insieme: Giacomo Sansone, Olinto Manini.

Minoranza –

Daniela Gulino;

Lega: Paola Lorenza Cassina, Greta Regazzoni, Stefano Negro, Robertino Vanzo;

Fratelli d’Italia: Sandro Damiani.