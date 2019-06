Olimpiadi 2026: Cunardo pronta ad aderire

«La proposta del Sindaco di Varese di istituire un comitato, aperto al territorio, per cogliere insieme tutte le opportunità delle Olimpiadi invernali del 2026 è una buona idea e sono convinto potrà portare risultati concreti – commenta il presidente del Consiglio Comunale di Cunardo, Paolo Bertocchi – come ho avuto modo di dire a Davide Galimberti, Cunardo è pronta a partecipare».

«Metteremo a disposizione la nostra storia di comunità votata da oltre settantacinque anni agli sport invernali, le nostre strutture e le nostre competenze che, grazie all’impegno dello Sci Club Cunardo, hanno portato ad avere, primi in Italia, un impianto di innevamento programmato per una pista da sci nordico».

«Se la tradizione degli sport invernali è rimasta viva in provincia di Varese è merito dell’impegno, della passione e della lungimiranza di tanti cunardesi, le Olimpiadi in Lombardia sono un riconoscimento anche per loro. Ora bisogna mettersi subito al lavoro insieme al capoluogo per non essere solo spettatori dei Giochi del 2026».