“Pallacanestro Varese for School”: i premi agli studenti “biancorossi”

È stato capitan Giancarlo Ferrero, fresco di rinnovo fino al 2022, a premiare (nella Sala Matrimoni del Comune di Varese) gli studenti che hanno realizzato i migliori elaborati nell’ambito del progetto “Pallacanestro Varese for School”, il “contenitore” voluto dal club biancorosso per comprendere tutte le attività svolte in collaborazione con gli istituti scolastici a partire da quel “Basket, una scuola di vita” (sostenuta da Banca Intesa Sanpaolo e Ferrovie Nord) che da tanti anni promuove la presenza dei giocatori nelle aule e… dei ragazzi sulle tribune del palazzetto.

Proprio in questo ambito, curato in prima persona dalla responsabile Raffaella Dematté, i bambini delle classi 1^A e 1^C della Primaria “E. Fermi” di Cavaria hanno ottenuto il premio per il miglior striscione esposto alla Enerxenia Arena nel corso di una partita della Openjobmetis mentre il premio per il miglior elaborato grafico è andato alle classi II^ e III^ della Primaria “Sacro Cuore” di Bogno di Besozzo.

Nel corso della stagione, poi, diversi alunni delle scuole superiori hanno svolto un’attività legata all’alternanza scuola-lavoro, “benedetta” anche dall’ufficio scolastico provinciale rappresentato quest’oggi a Palazzo Estense dal referente per lo sport Claudio Schena. In questo ambito, diversi giovani hanno potuto sperimentare il funzionamento della maggiore realtà professionistica dello sport nostrano dall’interno, occupandosi sia della parte organizzativa della prima squadra (in collaborazione con lo staff tecnico), sia di quelle che coinvolgono marketing, comunicazione, biglietteria ed eventi. A questa attività hanno partecipato alcuni ragazzi provenienti dal liceo sportivo “Maria Ausiliatrice” di Varese, dell’istituto “Stein” di Gavirate e dell’Isiss “Daverio-Casula” di Varese, che hanno anche seguito lezioni di psicologia dello sport e sicurezza degli impianti tenuti da professionisti del settore. Menzioni particolari per l’impegno, e relative premiazioni, hanno coinvolto Aurora Di Foggia, Chiara Lepore, Margherita Realini, Chiarina Suriano e Gloria Venturini dello “Stein” di Gavirate.

Altro istituto direttamente coinvolto nelle sinergie con Pallacanestro Varese è stata la Scuola professionale superiore Enaip di Varese cui è andato un riconoscimento speciale. All’appuntamento in Comune hanno preso parte anche l’assessore allo sport Dino De Simone, il presidente provinciale FIP Pietro Tallone e il delegato del Coni Varese, Valter Sinapi, i rappresentanti cioè di tutte quelle istituzioni che sono storicamente vicine alla società biancorossa nel sostegno alle attività scolastiche, che quest’anno hanno anche compreso l’iniziativa “A scuola con Giangallo” supportata da Elemec, azienda entrata di recente nel pool di sponsor del club di Piazza Montegrappa.