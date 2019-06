Pellicini: “Stasera grande cinema in riva al lago”

«Questa sera si apre un’altra grande estate luinese – queste le parole del Sindaco Andrea Pellicini – Non posso far altro che ringraziare Laura Frulli, Consigliere incaricato al Turismo e al tempo libero, non solo per la qualità degli spettacoli di quest’anno, ma per tutto l’impegno messo a disposizione della collettività negli ultimi quattro anni».

«Abbiamo lavorato sempre in condizioni di difficoltà, con risorse mai certe ma con l’aiuto di tante associazioni del territorio e dell’Ascom siamo stati in grado di offrire spettacoli di un certo livello, dai concerti di Ruggeri, Concato e Caputo, alle bellissime serate Jazz con Francesca Galante. Con il cinema all’aperto di questa sera parte una tre giorni entusiasmante per i nostri cittadini e per tutti coloro che vorranno venire a Luino», ha concluso Pellicini.