Pizza in piazza per i 50 anni dell’Avis

L’Avis comunale di Cantello organizza per sabato 22 giugno la seconda edizione di “Pizza in piazza”.

La festa si svolgerà a partire dalle 19 in piazza De Gasperi, e sarà l’occasione per stare insieme, mangiare all’aperto ma soprattutto per conoscere l’Avis e l’importante tema della donazione del sangue.

Per questo motivo sarà presente un banco informativo dove ci sarà la possibilità di iscriversi.

La serata, che quest’anno sarà anche l’occasione per festeggiare il 50° di fondazione dell’Avis di Cantello, sarà allietata dalla musica di Dj Piz.