Torna nuovo il monumento a Salvo d’Acquisto

L’Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Varese, presieduta da Roberto Leonardi, ha concluso nella giornata di lunedì 3 giugno- grazie all’impegno e alla dedizione di un gruppo di soci guidati da Timi Marina – la manutenzione del monumento di via Saffi dedicato a Salvo D’Acquisto.

Il monumento è stato costruito nel 1996 per ricordare il vicebrigadiere dell’Arma dei carabinieri insignito della medaglia d’oro al valor militare alla memoria per essersi sacrificato il 23 settembre 1943 per salvare un gruppo di civili durante un rastrellamento delle truppe tedesche nel corso della seconda guerra mondiale.

«L’ANC di Varese, oltre ad essere impegnata da tempo nelle scuole in un’attività di diffusione della legalità e oltre a svolgere un ruolo fondamentale in ambito sociale con iniziative a scopo benefico – ha commentato leonardi – Con questo intervento ha voluto rendere onore ad un eroe dell’Arma dei carabinieri il cui gesto e la cui storia devono essere d’esempio soprattutto per le nuove generazioni».