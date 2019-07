Sei corse nel martedì sera delle “Bettole”

Prosegue la stagione dell’ippica all’ippodromo delle “Bettole” di Varese.

Anche questo martedì sera – 16 luglio – cavalli protagonisti con sei gare in programma.

L’apertura della riunione è affidata al premio “Giorgio Macchi” con partenza alle ore 20.15; cinque i partenti con handicap a invito sulla distanza di 1500 metri.

Seconda partenza prevista per le ore 20.45 con sei cavalli al via. Si tratta del premio “Giuseppe Bernascone”, a reclamare sui 2100 metri.

Si prosegue con il premio “Varese Pellicce” sulla distanza dei 1500 metri su sabbia a handicap limitato: 9 cavalli iscritti (con un ritiro).

La quarta è la corsa più attesa di serata, premio “Living is Life”. Dodici iscritti al via che si sfideranno sui 2100 metri erba. Curiosità: è una gara riservata ai Maiden, ovvero tra cavalli che non hanno mai vinto una corsa.

Quinta corsa – handicap – sui 2250 metri erba, con otto cavalli iscritti al premio “Ernesto Redaelli”.

Si conclude la riunione con 1500 metri della sesta corsa, il premio “Luciano Frattini”. Otto partenti, corsa riservata a femmine di tre anni e oltre.