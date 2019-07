Cosa vedere a Milano ad agosto? I consigli di Beppe Sala

Tre consigli per godersi la città ad agosto. Sono quelli che il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha voluto diffondere a turisti e milanesi per girovagare per la città anche d’estate.

Perché se Guido Vergani diceva che “Milano non è bella, è un tipo” Sala rilancia: “Milano oggi è bellissima anche ad agosto”. E così in versione guida turistica Sala ha postato un video con tre luoghi da visitare.

Ecco i tre luoghi consigliati dal Primo Cittadino con un video pubblicato sui suoi profili social: La chiesa rinascimentale di San Satiro del Bramante, la leonardesca Sala delle Asse al Castello Sforzesco e la torre Branca, firmata da Giò Ponti.