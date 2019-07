Disponibili gli abbonamenti per studenti di Autolinee Varesine

Da oggi, 29 luglio, è possibile sottoscrivere gli abbonamenti per l’anno scolastico 2019\2020.

Le tariffe dei titoli di viaggio non hanno subito alcuna variazione, come conferma Regione Lombardia.

Autolinee consiglia caldamente di sfruttare queste settimane di relativa tranquillità per evitare, come accade ogni anno, disagi d’afflusso soprattutto nei giorni precedenti all’apertura delle scuole, quest’anno previsto per giovedì 12 settembre.

Gli sportelli di Autolinee Varesine sono i seguenti:

–VARESE, piazzale Kennedy (orario fino al 24 agosto: dal lunedì al sabato 8.00-13.00/14.00-17.00);

–LUINO, viale Dante 9: dal lunedì al venerdì 8.15-12.00/14.15-18.00 (sabato solo mattino);

–GHIRLA, piazzale Stazione: dal lunedì al venerdì 7.00-10.50/ 14.30-17.50 (sabato solo mattino);

–BARDELLO, via Marconi 26: dal lunedì al venerdì 8.30-12.30/ 15.30-18.00 (sabato solo mattino).

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare gli uffici al numero 0332.731110, tramite mail posta@autolineevaresine.it oppure tramite pagina Facebook ufficiale.