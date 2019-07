La Openjobmetis completa lo staff tecnico con Alberto Seravalli

Staff al completo per la Pallacanestro Varese che ha scelto e ufficializzato il secondo assistente di coach Attilio Caja: si tratta del giovane Alberto Seravalli, 33 anni, che ha firmato un contratto biennale con la società biancorossa e che tornerà così su una panchina della massima categoria a distanza di una decina di anni.

Nato a Ferrara, classe 1986, Seravalli aveva infatti raggiunto la massima serie con la squadra della sua città – la allora Carife – facendo da aiuto allenatore a Giorgio Valli anche nell’anno della promozione dalla A2 (2007-08; in squadra tra gli altri Daniel Farabello, Marco Allegretti e Brian Sacchetti) e restando nelle due stagioni successive nel club estense con il ruolo di secondo assistente.

Il nuovo tecnico biancorosso ha poi lavorato nel settore giovanile della Virtus Bologna diretto da Giordano Consolini (scudetto Under 17 nel 2012 con Fontecchio in campo) per poi tornare nella “rinata” Ferrara a fare da vice a Morea, Furlani e Martelossi. Con quest’ultimo, nel 2015, si è spostato a Mantova, squadra nella quale successivamente è diventato per la prima volta capo allenatore a livello professionistico. Ora l’avventura varesina: «Contento della chiamata di una squadra che non ha nulla da invidiare a nessuno a livello di prestigio e storicità. Ho voglia di rimettermi in gioco in Serie A e lo farò con grande carica: ho già osservato da vicino il modo di operare della società e non vedo l’ora di cominciare».

Oltre a Caja, lo staff tecnico della nuova Openjobmetis può dunque contare su due nuovi assistenti: prima di Seravalli aveva infatti firmato Vincenzo Cavazzana in arrivo da Trento dove è stato lo storico assistente di Buscaglia. Confermato invece il preparatore atletico Silvio Barnaba, arrivato a Varese nell’estate del 2018.