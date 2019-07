La salute tra il Sacro e l’Olistico

Domenica 21.07 in San Rocco a Carnago in via Italia manifestazione gratuita, trattamenti e consulti ad offerta libera, per la seconda edizione di Salute tra il Sacro e l’Olistico abbiamo scelto un tema urgente per tutti: ricongiungersi con la natura, in noi e intorno a noi.

La natura, alimenta, trasforma e rigenera in silenzio, senza fretta. La esploreremo insieme a chi vi si dedica quotidianamente, sul nostro territorio, attraverso discipline, meditazione, conferenze, trattamenti.

Introduzione a cura di Claudia Canavesi Presidente di aBaco: Claudia Canavesi collabora dal 2010 con l’Assessorato alla cultura di Carnago per le mostre di Arte Contemporanea in San Rocco. San Rocco: bene della curia in comodato d’uso al Comune. E’ del 1524, con alcuni elementi originali quali il pavimento in cotto lombardo e il soffitto a cassettoni.

aBaco: dal 2016 ho fondato questa associazione con vocazione per l’arte contemporanea e l’Olistico: benessere, arte, cultura, olistico. Per proporre gli eventi in ambito olistico ho chiesto supporto ad associazioni ed operatori che se ne occupano, spiega Claudia Canavesi. Infatti, “la mia preparazione è specificatamente artistica ma, credendo anche nell’efficacia dell’olistico, ho trovato gli interlocutori adeguati” assicura Claudia.

Durante la giornata sono presenti, inoltre, manufatti di artigianato, quali le magliette dello Spazio Luce, libri di settore di La Bottega delle Idee, libreria di Castiglione Olona, pergamene e studi calligrafici a cura di Alessandra Biagini, preparati a base di erbe a cura dell’erboristeria La Mimosa a Venegono Inferiore, piantine e prodotti dell’orto a cura di Pratinfiore di Cassano Magnago.

Inoltre, durante la giornata, si possono provare trattamenti Reiki e consulti di iridologia ad offerta libera. Si ringrazia la Bica per l’ospitalità per la conferenza stampa e la collaborazione.