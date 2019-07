Le foto Isella Bellotti in mostra a Villa Reale

Le sue poetiche foto sono state spesso “La foto del giorno” di VareseNews perché Isella Bellotti è capace di cogliere l’anima delle cose, che siano persone o paesaggi. A Villa Reale di Monza, tempio italiano della fotografia d’arte contemporanea, presenta una mostra personale dal titolo “Un salotto gitano a Villa reale”, curata da Carla Tocchetti negli ambienti della Sala Piermarini. L’artista ha già esposto al Sacro Monte di Varese (2017) e al Battistero di Velate in Varese (2018).

L’esposizione in corso dal 20 al 28 luglio 2019 presenta una selezione di immagini che prendono spunto da una osservazione silenziosa della fauna incontrata nell’ambiente del Lago Maggiore e nel corso di viaggi in terre incontaminate. Successivamente l’occhio della Bellotti si è interessato anche ai tipi umani intercettati ai margini, si può dire, della civilizzazione: quella umanità selvatica, genuina, originaria, normalmente nascosta all’osservatore superficiale.

Punto di svolta della sua ricerca sono stati certamente i Gitani, incontrati nel meridione francese al di fuori delle dinamiche dei viaggi organizzati. I gitani, per definizione una popolazione nomade, vivono in totale libertà nell’ambiente naturale seguendo propri esclusivi rituali. Avvicinandosi in punta di piedi, e con una buona dose di empatia, alla comunità dei Gitani della Camargue, osservando massimo rispetto nei loro confronti, Isella Bellotti ha potuto stabilire un prezioso dialogo e catturare suggestivi scatti che ritraggono uomini e cavalli in rapporto simbiotico, in circostanze precluse ai turisti. L’esposizione monzese torna sul tema Gitano già affrontato al Battistero di Velate, integrando il nucleo originale con una microcollezione inedita, fondata sui ritratti e sulla modalità del bianco e nero, anche questa novità assoluta per la Bellotti, che richiama lo stile della Street Art.

Segno di una personalità sicura e matura, Isella Bellotti non dimentica le sue origini. “Sono nata sul lago, a Luino, e porto con me anche nei viaggi più lontani l’amore per la natura”, dice la Bellotti. “Per me fotografare significa emozionare ed emozionarmi, cogliere l’attimo e farlo rivivere a modo mio per sempre.”

La Bellotti non manca mai di ricordare i primi maestri di tecnica fotografica, Marmino e Berestovoy, nonostante che in tanti anni di sperimentazione abbia potuto consolidare una assoluta padronanza tecnica animata da una spiccata sensibilità.