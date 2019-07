Il “Mario Benetti” è il primo clou nell’estate delle “Bettole”

È il “Premio Mario Benetti” l’appuntamento clou con la prima riunione del programma estivo all’ippodromo delle Bettole, che “sgabbia” nella serata di domani, sabato 6 luglio. Sette in tutto le gare di galoppo in calendario, ciascuna con una nutrita presenza di cavalli al via sulle due piste di Varese anche se quasi tutti i confronti saranno sull’anello in erba.

Il “Benetti” è un handicap principale per femmine di 3 anni e oltre con una dotazione monetaria di 20.900 euro e distanza di 2.250 metri su pista in erba. La gara è posizionata come quinta corsa, con partenza prevista alle ore 22; nove i pretendenti alla vittoria con La Base – montata da Dario Vargiu – nelle gabbie con il peso maggiore.

La riunione (ricordiamo l’ingresso tornato a pagamento, 5 euro, ma con consumazione all’interno) comincerà alle 20,05 con il “Premio Nuccio Madera” (handicap) con ben 13 cavalli al via sui 2.300 metri; subito dopo il “Premio Roberto Ferrario”, una maiden che è anche il primo di due appuntamenti consecutivi (la terza corsa è il “Premio Oldrini”) per i velocisti che si devono misurare sul chilometro in erba. Undici gli iscritti al “Mario Fossati” per cavalli di 3 anni, quarta corsa, ancora su erba (1.500 metri).

Dopo il clou del “Mario Benetti” (grande e storico allenatore innamorato di Varese e del suo impianto), spazio a due corse a reclamare: il “Premio Dolce Varese” è l’unico su pista in sabbia e si disputa sui 1.950 metri; alle 23,25 l’ultima corsa, con in sella amazzoni e gentlemen, il “Premio Famiglia Bosina” sul chilometro e mezzo in erba. A quest’ultimo confronto sono ben 13 i cavalli iscritti a conferma che il primo appuntamento stagionale allestito dalla “Varesina” è davvero ricco di partecipanti, ma anche di incertezza.