Tutto pronto per la “Contrada del brodo”

A Gallarate è tutto pronto per la più caratteristica festa dell’anno nel centro della città: la festa della Madonna del Carmelo, detta anche “della Contrada del brodo”.

Proprio la tradizione della distribuzione del brodo caldo è l’elemento più curioso e caratteristico della festa, momento culminante di una festa che tocca la parte più popolare del vecchio borgo, ancora molto abitata.

Si parte giovedì 11 luglio con la recita del rosario nel cortile di via Bottini 12, primo di una serie di appuntamenti religiosi nei vari cortili.

Venerdì ci sarà un concerto sul palco vicino al ponte di via Novara (Cialtrones Country Line), con bis al sabato (con Orchestra Massimo Proietti, musica da ballo).

Domenica è il giorno culminante, con la Santa Messa in Basilica, seguita dalla benedizione e distribuzione del brodo (11.30) in via San Giovanni Bosco, “cuore” del quartiere. Alla sera ci sarà la processione con la statua della Madonna del Carmine, accompagnata dalla Banda di Crenna. Alle 21.30 spettacolo di cabaret con Michela Timaco.

Lunedì 15 e martedì 16 ancora momenti religiosi, concluso alle 20.30 di martedì con la Santa Messa in vicolo Volpe 1. E a seguire l’estrazione della lotteria.

Un pensiero particolare è rivolto quest’anno a Isabella Rossi, che è stata nel gruppo organizzatore della contrada del Brodo (si vede anche nel video sopra, 2015) ed è scomparsa nel 2018.