Sulla A9 chiusure notturne degli svincoli di Ponte Chiasso e Como centro

Da domani, martedì 16 luglio, sono previste chiusure notturne sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso per lavori di installazione delle barriere antirumore.

Lo svincolo di Ponte Chiasso sarà chiuso nel ramo di ingresso per il traffico diretto a Milano, per tre notti consecutive – martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 luglio – dalle 22 alle 5 del mattino.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Lago di Como al km 41+200.

Lo svincolo di Como Centro sarà chiuso nel ramo di ingresso per il traffico diretto in entrambe le direzioni, Milano e Chiasso, e nel ramo di uscita per il traffico proveniente da Chiasso, per le due notti consecutive di martedì 16 e mercoledì 17 luglio dalle 21 alle 5 del mattino.

In alternativa, per il traffico proveniente da Como Centro, in direzione Milano, si consiglia di entrare alla stazione di Fino Mornasco, al km 29+900; per il traffico proveniente da Como Centro, in direzione Chiasso, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria lungo la SP17 ed entrare nel territorio elvetico tramite la dogana cittadina; per il traffico proveniente da Chiasso in direzione Como Centro si consiglia di uscire allo svincolo di Lago di Como, al km 41+200, o di Fino Mornasco, al km 29+900.