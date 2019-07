Tanti auguri “ragazzo di campagna”

La nostra provincia e il cinema gli devono molto. Ed è per questo che volentieri ricordiamo il compleanno di Renato Pozzetto che oggi, domenica 14 luglio, festeggia 79 anni. Figlio di una coppia di lavoratori milanesi, arriva a Gemonio con la famiglia per sfuggire ai bombardamenti su Milano e qui trascorre la sua infanzia e la sua adolescenza.

Nel 1946 la famiglia torna a Milano e, dopo aver studiato in un istituto tecnico per geometri, matura le sue prime importanti esperienze nell’ambiente del cabaret milanese. Nel 1964 forma un duo comico con l’amico d’infanzia Cochi Ponzoni, anch’egli sfollato a Gemonio, ed esordiscono insieme all’Osteria dell’Oca, in Milano. Si esibiscono al Cab 64 costituendosi con Enzo Jannacci, Felice Andreasi, Bruno Lauzi e Lino Toffolo ne “Il Gruppo Motore”, per poi approdare al Derby di Milano. Da quel momento il duo è conosciuto col nome di Cochi e Renato (Fonte Wikipedia).

Il suo curriculum è ricchissimo: molti i film in cui ha recitato, sia al cinema sia in televisione, ma è anche regista e sceneggiatore.

Oggi abita tra Milano e Laveno, dove ha una villa oltre che la celebre “Locanda Pozzetto”.