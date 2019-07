Ultima “Merenda con storie sul prato”

Quello in programma nel pomeriggio di sabato 20 luglio alle ore 16 con “Paola Pucci racconta…” sarà il quarto ed ultimo appuntamento della “Merenda con storie sul prato” proposta dalla psicoterapeuta Mariella Saletti a tutti i bambini nel suo giardino di via Virgilio 4, a Brinzio.

Un mini ciclo di occasioni gratuite per condividere con bambini e genitori la lettura di una favola, a partire dalla convinzione che “la fiaba favorisce lo sviluppo della personalità del bambino – scrive la psicoterapeuta – perché parla il linguaggio della fantasia, che è quello più vicino all’animo del bambino, evoca una creatività dell’immaginazione predisposta al meraviglioso, al magico, al simbolico che arricchiscono la sua mente e rimanda ad emozioni importanti, positive e negative. Infine la favola rende possibile e favorisce l’ascolto, l’attesa, l’incanto e con essi anche la riflessione”.

La partecipazione è libera per tutti i bambini (età consigliata dai 5 agli 8 anni).

In caso di pioggia la lettura si svolgerà in un salone.

Per info e prenotazioni scrivere a mariellasaletti@gmail.com oppure 339 3894974.