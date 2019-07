Un aperitivo con i libri di “benvenuto”

I libri danno il benvenuto ai lettori di ogni età con un aperitivo. Accade nella serata di giovedì 4 luglio dalle ore 18 nella Biblioteca civica di Cantello dove “Siete tutti … i benvenuti”!

Quante storie e quanti racconti esistono per dare un semplice benvenuto? Un’assaggio di questo genere di letteratura sarà presentata a tutti i partecipanti da lettrici e lettori dell’associazione LibroAperto, attraverso le loro voci, con la narrazione animata di racconti che faranno sentire grandi e piccini proprio come “a casa”.

A conclusione dello spettacolo, un aperitivo condiviso tra chi a letto ad alta voce e chi ha ascoltato con piacere.

Iniziativa adatta ai bambini dai 3 ai 99 anni.

Ingresso libero e gratuito.

La biblioteca comunale C. Cocquio di Cantello è in via Monastero 7.