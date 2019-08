652mila passeggeri in sei giorni, la settimana boom di Malpensa

Doveva essere la settimana del boom e così è stato: i numeri di Malpensa nella settimana (anzi, sei giorni) dal 27 luglio al 1 agosto confermano la previsione circolata già mesi fa

Sono stati per la precisione 652.382 i passeggeri transitati, con un +30% secco rispetto alla settimana precedente, che già comunque registrava numeri molto alti. In termini giornalieri: 116.000 passeggeri domenica 28 luglio e oltre 117.000 lunedì 29 luglio, mentre oggi, 2 agosto, si attendono 114mila persone effettive.

Come ha retto lo scalo? Un valore che Sea tiene in considerazione sono i tempi di attesa ai filtri di sicurezza: in media, in sei giorni, 4’14” di attesa per passeggero, contro i 10’22” della settimana precedente. Una riduzione secca del 59,2% , nella settimana di debutto del “bridge”. I sindacati – di base e confederali – hanno segnalato disagi al sabato pomeriggio, ma più in generale parlano di una situazione tesa con gli operatori dell’handling (che comunque per ora non impatta sull’operatività).

Il traffico record di passeggeri ha generato 5.047 movimenti aerei, oltre 800 al giorno di media, con un +36,1% rispetto alla settimana scorsa. Con un impatto significativo anche sul territorio, va detto: nei primi quattri giorni i movimenti sono stati gestiti – per decisione di Enac a Roma – con le piste “bloccate”, vale a dire con decolli dalla pista 35R di destra e atterraggi tutti sulla 35L di sinistra. Una decisione che ha di fatto riversato tutti i decolli sulle rotte del settore Nord-Est dello scalo, verso Somma Lombardo (Mezzana)-Arsago Seprio-Casorate Sempione, per citare i paesi di primissima fascia.

Dall’1 agosto si è tornati invece all’ordinanaria alternanza delle due piste con decolli verso Nord, tra mattina e pomeriggio (nel cuore della notte, tra mezzanotte e le sei del mattino, i pochi decolli avvengono in direzione Sud).