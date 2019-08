Como in festa per Sant’Abbondio

La città di Como in festa per la tradizionale Fiera di Sant’Abbondio che proseguirà con mercatini, mostre zootecniche, appuntamenti gastronomici e culturali e tantissime iniziative fino a martedì 3 settembre.

Anche quest’anno la Fiera è stata allargata a diversi spazi della città per coinvolgere le associazioni del territorio attive nel settore agroalimentare, così come un ampio pubblico formato da comaschi di tutte le età e dai turisti che saranno in città nei giorni della manifestazione.

Come lo scorso anno, con il rinnovo complessivo della manifestazione, la Fiera di Sant’Abbondio sarà articolata in tre macro-ambiti distinti per luoghi e contenuti:

Nel cuore dei Comaschi

Da martedì 27 agosto a martedì 3 settembre

Complesso di Sant’Abbondio e dei Santi Cosma e Damiano, ingresso da via Regina

Fiera zootecnica e Fattoria didattica

Domenica 1 (Fattoria didattica) e lunedì 2 settembre (Fiera zootecnica)

Viale Cattaneo

La tradizione si rinnova

Sabato 31 agosto, domenica 1 e lunedì 2 settembre

Largo Miglio – Porta Torre – Largo Spallino – Viale Cattaneo

Qui potete scaricare il depliant con tutti gli eventi