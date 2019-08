Una giornata con i carabinieri a Casorate

I carabinieri “in visita” a Casorate Sempione. Non per gli ordinari pattugliamenti – quelli che l’Arma compie regolarmente – ma per un servizio di “polizia di prossimità”. Vale a dire: un servizio di ascolto dei cittadini, attraverso uno sportello aperto al pubblico.

Il servizio verrà garantito lunedì 16 settembre dalle 10 alle 11, in municipio.

«”Infondere sicurezza nel cittadino è una delle priorità istituzionali” Questo pensiero apre il manifesto che annuncia un’importante iniziativa promossa dall’Arma dei Carabinieri che la nostra Amministrazione farà propria grazie al prezioso aiuto del comandante della Stazione dei Carabinieri di Somma Lombardo» dice il sindaco di Casorate Sempione Dimitri Cassani.

«A partire dal prossimo 16 settembre ci sarà un’opportunità in più avvicinare il cittadino alle istituzioni in modo semplice e diretto, senza filtri e burocrazia, troverete qualcuno pronto ad ascoltarvi».