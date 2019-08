La siepe è invadente? Ci pensa il sindaco

Una siepe “fuoricontrollo”, un marciapiede invaso, i pedoni in difficoltà che si lamentano.

Le lamentele finiscono sulla pagina social di Casciago. Un coro di proteste con la chiamata in causa diretta del Comune e del suo primo cittadino Mirko Reto che si sente immediatamente chiamato in causa e, su due piedi, organizza una squadra di intervento che si mette in azione per risolvere il problema tagliando la siepe invadente.

L’opera , che ha visto direttamente impegnato il primo cittadino insieme a due aiutanti, ha riscosso il plauso dei residenti che hanno riconosciuto la buona volontà e la veloce risposta dell’amministrazione.