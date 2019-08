La stagione dell’Antoniana riparte con due open day

Riparte la stagione dell’Antoniana: se la prima squadra sarà impegnata nel campionato di Prima Categoria come lo scorso anno, ai vertici della società si guarda al futuro.

Oltre alla convocazione di altri due Open Day (il 31 agosto e il 7 settembre), aperti ai bambini nati nel 2006, 2008, 2011, 2012 e 2013, la società di via Ca’ Bianca ha effettuato un ricambio per quanto riguarda i settori giovanili.

Cosa che è stata strutturata anche grazie al fatto di essere l’unica Scuola Calcio riconosciuta dalla FIGC nel territorio bustocco. Volute dal presidente Francesco Cosentino per dare una spinta in più al vivaio, le figure di Roberto Visentin, nuovo direttore tecnico dell’attività agonistica, e di Michele D’Amico, nuovo direttore tecnico delle attività base, hanno tra i loro compiti quello di ottimizzare il lavoro degli allenatori, su più livelli, per poter dare nuove forze alla prima squadra.

Il progetto piscomotricità (pensato per i bambini sotto i 4 anni) e il servizio navetta riconfermati, inoltre, sono la prova di come all’Antoniana si inizia a pensare al futuro con largo anticipo, venendo incontro alle famiglie per farle entrare in quella che più volte è stata definita una grande famiglia allargata.