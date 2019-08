Martedì a pranzo con Guttuso?

Metti una pausa pranzo in compagnia dell’arte. E’ l’iniziativa nell’ambito della mostra omaggio all’opera di Renato Guttuso a Villa Mirabello. Dal 3 settembre al 29 ottobre sarà possibile visitare l’esposizione anche alle ore 13.30 con una visita guidata di mezz’ora alla scoperta delle opere della collezione Pellin. Una guida accompagnerà il pubblico alla conoscenza dell’opera del maestro di Bagheria, attraverso la lettura critica di tre opere fra quelle esposte in mostra.

Prima e dopo la visita, rimane il tempo per uno spuntino, godendo del manto erboso dei Giardini Estensi al cui interno è ubicata la sede museale, oppure prenotando un tavolo sulla terrazza del bar Mirabello, che si trova all’interno di Villa Mirabello.

La mostra, organizzata dal Comune di Varese, per la curatela di Serena Contini, celebra il maestro di Bagheria, uno dei più interessanti artisti e intellettuali del Novecento italiano. Venticinque dipinti sono la prima volta presentati a Varese nelle sale della villa settecentesca che domina i Giardini Estensi, in un percorso a temi che permetterà di valorizzare le opere che appartengono alla collezione Pellin. Tra queste, il celebre dipinto Spes contra spem, l’opera simbolo di Guttuso, che rappresenta il valore assoluto della memoria per l’artista e la sua eredità spirituale. Uno degli ultimi capolavori che il Maestro considerava una sorta di testamento.

Guttuso frequentò per trent’anni, a partire dal 1953, lo studio di Velate a Varese: il territorio fu fonte d’ispirazione e di creazione di opere di grande valore come la La Vucciria, che racconta la città di Palermo, ma venne dipinta nella città giardino

Le opere in mostra, in cui la figura femminile e i colori accesi di Guttuso prendono il sopravvento, rimarranno esposte sino al 6 gennaio 2020. Se il martedì siete impegnati potete prenotare e riservare una visita in un altro giorno o orario.

Il costo per le visite guidate: Visite del martedì / Pausa pranzo in museo per scoprire Guttuso: € 8 cad (comprensivo di ingresso + visita guidata).

Visite del martedì con pranzo al bar Mirabello / Pranzo e museo per scoprire Guttuso: € 18 (comprensivo di ingresso + visita guidata + pranzo con primo piatto, bevanda, caffè).

Info e prenotazioni entro il lunedì sera alle ore 19: 328.8377206