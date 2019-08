Miss Bella dei Laghi è bergamasca

Il lago è più che mai importante per Miss Italia Lombardia e non solo per la bellezza e il fascino che infonde alle selezioni.

Questo titolo è un omaggio al territorio lombardo e alla bellezza dei suoi paesaggi e vede in Sarnico il punto d’arrivo di questa fascia per il secondo anno.

Il pubblico in piazza ha assistito ad un vero e proprio show, accogliendo e supportando le Miss con entusiasmo e curiosità. Madrine della serata sono state Sofia Belli, di Besnate, finalista di Miss Italia 2018, Alessia Pasqualon, 22 anni di Cassina de’ Pecchi (MI), neo eletta Miss Be_Much Lombardia, prefinalista nazionale 2019, Gaia Trussardi, 21 anni di Clusone (BG), prefinalista nazionale 2019, eletta a Sirmione Miss Sport Lombardia 2019, Martina Pagani, 21 anni di Beregazzo con Figliaro (CO), Miss Sorriso Lombardia a Ponte di Legno.

In giuria Francesca Bellavita stilista di calzature, segretario Daniele Belotti membro della Camera dei Deputati, il sindaco di Sarnico Giorgio Bertazzoli, Isabella Giacchino avvocato, Andrea Cattaneo imprenditore, Giulio Previtali di Previtali Piscine e Paola Sandrinelli di Italian Optic Sarnico.

Al titolo di Miss Bella dei Laghi hanno concorso 25 finaliste regionali. A fine serata due Miss si sono contese il primo posto, ma nella seconda votazione, quella decisiva, la giuria ha eletto Miss Bella dei Laghi Giorgia Ubbiali, 21 anni di Dalmine (BG), la sua passione è lo sport, in particolare la pallavolo. Al secondo posto Francesca Scagnetto, 23 anni di Garbagnate Milanese (MI).

A vincere invece il titolo di Miss Web (fuori concorso) è stata Melissa Arnoldi di Bergamo, la preferita del mondo social.