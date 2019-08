Openjobmetis: il punto del preparatore atletico dopo tre settimane

La Openjobmetis ha cominciato il proprio, atteso, ciclo di amichevoli precampionato e sul parquet si iniziano a vedere i dettami tecnici proposti da coach Attilio Caja e dal suo staff. Ma dal giorno del raduno a oggi, è stato fondamentale il lavoro di un’altra figura meno conosciuta ma alla quale la squadra – ogni squadra – deve molto, quella del preparatore atletico.

A Varese, dalla scorsa stagione, questo ruolo è rivestito da Silvio Barnaba: pugliese di Canosa, 48 anni, il “custode” dei muscoli biancorossi vanta esperienze passate nel basket di alto profilo con Avellino e nel settore Squadre Nazionali. Lo abbiamo incontrato a Bormio, sede del ritiro della Openjobmetis, e con lui abbiamo fatto il punto sul lavoro svolto nei primi 20 giorni di allenamenti collettivi.

Barnaba ha spiegato in quale fase del programma di avvicinamento al campionato si trovano i giocatori, di quali sono gli accorgimenti necessari da prendere quando (come tra mercoledì e giovedì scorso) si disputano due partite consecutive nel giro di 24 ore, di quale può essere la dieta per gli atleti in questo momento. L’intervista – realizzata grazie alle immagini del nostro Simone Raso – è visibile in apertura di questo articolo e sul canale YouTube di VareseNews.