Partono i lavori di asfaltatura in via Luini, caos in centro

I lavori di asfaltatura in via Bernardino Luini sono partiti questa mattina ma il tempo li ha subito ostacolati, creando per di più un caos in centro, segnalato da molti lettori.

La strada, già coinvolta dalla riqualificazione dei marciapiedi nelle scorse settimane insieme alla vicina via Como, ha visto la partenza dei lavori in perfetta tempistica, ma con il diluvio di prima mattina mercoledì 28 agosto lo stop dei lavori è stato immediato. L’intervento in via Luini costerà circa 55 mila euro e, tempo permettendo, durerà una settimana, fino agli inizi di settembre.