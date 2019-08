Puppio, doppia chance azzurra agli Europei d’Olanda

Doppio impegno con addosso il prestigioso body della Nazionale Italiana per Antonio Puppio, il 20enne corridore di Samarate che da quest’anno gareggia – a livello di gruppo sportivo – con il Team Kometa diretto da Ivan Basso, presieduto da Alberto Contador e sponsorizzato tra gli altri anche da Openjobmetis, Elmec e Mapei Sport.

Puppio, che è specialista delle gare a cronometro (è stato vicecampione mondiale juniores nel 2017), è stato infatti convocato per i Campionati Europei dal commissario tecnico dell’Under 23, Marino Amadori. Le gare che mettono in palio la maglia di campione continentale (quella che a livello assoluto su strada è vestita, ancora per pochi giorni, da Matteo Trentin) si disputeranno ad Alkmaar in Olanda tra domani – mercoledì 7 – e domenica 11 agosto.

Il corridore varesotto dovrà disputare sia la gara contro il tempo, sia quella in linea: una bella iniezione di fiducia nei suoi confronti da parte dell’entourage azzurro che tra l’altro “rimette in palio” anche la gara della crono under 23, lo scorso anno appannaggio del mantovano Edoardo Affini. Puppio sarà impegnato insieme all’altro azzurro, il piemontese Matteo Sobrero, nella giornata di giovedì 8 agosto: la gara degli under maschili è in programma tra le 12,45 e le 14,15.

Sarà invece sabato 10 agosto il giorno della prova in linea: oltre a Puppio, il c.t. Amadori ha convocato Alberto Dainese, Nicolas Della Valle, Gregorio Ferrari, Michele Gazzoli e il figlio d’arte Alexander Konychev.

«Antonio si è rimesso in gioco. Ha lavorato sodo fin dalla primavera per ritrovare la condizione e tornare ai suoi livelli sia con il supporto del Centro Studi della Federciclismo sia con il proprio team di appartenenza. Predilige percorsi come questi e quello che vogliamo è che raggiunga un risultato che lo appaghi» ha detto il c.t. Amadori nel presentare la convocazione del corridore samaratese, pupillo di un altro forte cronoman del nostro territorio, ovvero Dario Andriotto, che è il suo tecnico anche all’interno del team Kometa.